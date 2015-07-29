شركة داسو المصنعة لـ"الرافال" تعلن زيادة الطلب على طائراتها

أعلنت شركة داسو المصنعة للمقاتلة الفرنسية "رافال" عن سعادتها البالغة بالإقبال الكبير الذى حل عليها وإمضائها صفقات أخرى لتصدير هذا الطراز من الطائرات، خاصة بعدما عقدت الهند اتفاقًا معها لشراء 36 طائرة مقاتلة.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء أن كل هذه التعاقدات تعد نجاحًا للطائرة والشركة المصنعة لها، وأضاف الموقع أن انضمام الرافال إلى صفوف الجيش الهندى تزيد قوته وترفع إمكانياته.

ونقل موقع "ترادينج سات" ما نشرته وكالة رويتر حول سعادة المسئولين فى شركة داسو الفرنسية، بعد علمها أن هناك صفقتين جديدتين سيتم عقدهما فى بداية عام 2016 المقبل، حيث تمت الاتفاق المبدئى مع دولتى الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

وأشار إلى أن "رافال" هى أحد الأنواع الحديثة من الطائرات المقاتلة التى تصنعها شركة داسو للطيران الفرنسية، وهى متعددة المهام وتنتمى إلى الجيل "الرابع والنصف"، وهى تخدم كمقاتلة متعددة المهام فى القوات الجوية الفرنسية.

يذكر أن شركة "داسو" المصنعة للمقاتلات "رافال" اتخذت مؤخرًا قرارًا بزيادة عدد إنتاجها الشهرى من هذا الطراز، ليصبح إنتاجها الشهرى 3 طائرات أى بمعدل 36 طائرة سنويًا، حيث كان المعدل السنوى لإنتاج داسو هو 11 طائرة رافال فى العام.