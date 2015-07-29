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السجن 7سنوات لقاتل شقيقته ووالدته لرفضهما إعطاءه نقودا لشراء مخدرات بسوهاج

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السجن 7سنوات لقاتل شقيقته ووالدته لرفضهما إعطاءه نقودا لشراء مخدرات بسوهاج السجن 7سنوات لقاتل شقيقته ووالدته لرفضهما إعطاءه نقودا لشراء مخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "محمد.ع.م" 20 سنة سائق بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل والدته "هويدا.م" وشقيقته "شيماء" بأن انهال عليهما بالضرب بالشوم لرفض والدته إعطاءه نقودًا لشراء الحشيش المخدر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليهما إثر التعدى عليهما بالضرب بالشوم.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الوقعة وأنه مدمن واعتاد تعاطى الحشيش وفى يوم الحادث كان عائدًا من خراج المنزل وهو متعاطى الحشيش فطلب من والدته نقودًا لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتدخلت شقيقته لإنهاء الخلاف، إلا أنه انهال عليهما بعصا "شومة" فسقطا غارقين فى دمائهما ولقيا مصرعهما فى الحال وفر هاربًا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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