الجامعة الألمانية تكرم أوائل الثانوية وتعرض 70 منحة دراسية و54 للمحافظات

كرمت الجامعة الألمانية بالقاهرة، أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة وأسرهم بحرم الجامعة بالتجمع الخامس، وعرض عليهم المنح الدراسية الكاملة المخصصة لهم طوال فترة الدراسة والممتدة حتى التخرج، وذلك اليوم الأريعاء، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس الجامعة.

وأضافت الجامعة، أنها تقدم 54 منحة دراسية كاملة لأوائل 27 محافظة بالثانوية العامة للدراسة فى الجامعة، ويشمل البرنامج كل التكاليف الدراسية والمعيشية، كما يشمل برنامج متابعة دقيقة وجلسات استشارية وبرامج تعريفية تساعد الطلاب على الاندماج فى حياتهم العلمية والأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما قدمت الجامعة عدد سبعين منحة كاملة مجانية، حيث بلغ عددهم 17 طالبا من الشعبة الرياضة و42 طالبا من الشعبة العلمية و11 طالبا من الشعبة الأدبية والذين سوف يلتحقون بكليات الجامعة فى تخصصات الهندسة بفروعها فى مجالات الهندسة وعلوم المواد وهندسة تكنولوجيا المعلومات وهندسة الإعلام، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الإدارة، والعلوم التطبيقية والفنون بالجامعة.

كانت الجامعة الألمانية بالقاهرة، قد أعلنت استمرار البرنامج الإضافى للمنح الدراسية، الذى يسمى البرنامج الرابع – منح أوائل المحافظات، والذى يستهدف المتفوقين من جميع المحافظات، وذلك لدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء جميع المحافظات.

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