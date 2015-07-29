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رئيس الأركان الأمريكى لإيران: الخيار العسكرى لا يزال على الطاولة

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رئيس الأركان الأمريكى لإيران: الخيار العسكرى لا يزال على الطاولة رئيس الأركان الأمريكى لإيران: الخيار العسكرى لا يزال على الطاولة
قال الجنرال مارتن ديمبسى، رئيس هيئة الأركان الأمريكية، فى جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ بشأن الاتفاق النووى مع إيران، إن الخيار العسكرى لا يزال موجودا على الطاولة، رغم الاتفاق.

بدروه طالب السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى، معرفة الضمانات المأخوذة على بلد "إيران" لديه سجل حافل بـ "الغش"، بحد قوله، مضيفاً إن الاتفاق النووى سيقود الى سباق التسلح فى المنطقة، وسيمكن طهران بعد وقت من تصنيع صواريخ بالستية.

فيما دعا وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، الكونجرس إلى دعم الاتفاق النووى مع إيران باعتباره يمثل خطوة هامة ونجاحا كبيرا للدبلوماسية الأمريكية، حيث قال إن الاتفاق النووى سيضع قيودا على إيران ويقطع مسارها للحصول على مواد انشطارية لصناعة قنبلة نووية، ويزيل مصدر التهديد النووى، مشيرا إلى أنه تم بطريقة يمكن التحقق معها من عدم امتلاك طهران للسلاح النووى.
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