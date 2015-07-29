التحقيقات: حركة "مجهولون" شكلت 8 خلايا نفذت 9 عمليات إرهابية بالجيزة

أسماء خلايا حركة مجهولون

العمليات الإرهابية

ذكرت التحقيقات مع أعضاء حركة مجهولون الإرهابية المحالين للمحاكمة، إن الحركة تتبع لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، وأنها شكلت ثمانية خلايا عنقودية بمحافظة الجيزة، تورطت فى ارتكاب 9 عمليات تخريبية، وجرائم الشروع فى قتل واغتيال رجال الشرطة.>ووفقاً لأوراق القضية المحال على ذمتها 58 متهماً للمحاكمة العاجلة، أسس مسئولو حركة مجهولون 8 خلايا عنقودية لتنفيذ أهداف وأغراض اللجان النوعية المشكلة من الإخوان، حملت أسماء: (العقاب – هرماوى – الصقر المناضل – طلباوى – المقاومة الشعبية – داهف – الأبطال – الأيام الحاسمة).>وتضمنت التحقيقات قائمة بـ 9 عمليات إرهابية نفذتها خلايا حركة مجهولون بمحافظة الجيزة، استهدف أعضائها خلالها اغتيال عدد من رجال الشرطة، وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وشبكات الكهرباء، نفاذاً لمخطط وضعه تنظيم الإخوان يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القومى والإخلال بالأمن العام.

العملية الأولى: بتاريخ 16 مارس 2014 شرع أعضاء حركة مجهولون فى تخريب أبراج الضغط العالى بمحطة كهرباء الطالبية التى تُغذى مناطق الهرم، وفيصل، وأبو النمرس، والحوامدية، ومنيل شيحة، ومركز إمبابة، بأن وضعوا أسفل قواعدها 9 اسطوانات غاز معدة للتفجير عن بعد، وموصل كل منها بدائرةٍ كهربائية ومفجر وتليفون محمول.

إلا أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه لضبط المتهمين المكلفين بتفجير العبوات، وهما كل من المتهم رقم 21 فى القضية المدعو كريم عادل رشاد عبد الحميد، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمتهم رقم 22 المدعو محمد ثروت السعيد محمد، يعمل صيدلى.

العملية الثانية: بتاريخ 26 يوليو 2014 شرع الإرهابيون فى قتل العميد إسماعيل محمود أحمد رجب، مأمور قسم شرطة الطالبية، وعدد من الضباط والمجندين، مع سبق الإصرار والترصد، أثناء تواجده لفض إحدى مسيرات الإخوان المخالفة للقانون، بأن أطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم صوبهم، وألقوا عليهم عبوات متفجرة قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصابات.

العملية الثالثة: بتاريخ 7 أغسطس 2014 شرعوا فى قتل أمين شرطة رضا أحمد إبراهيم حمودة، أحد أفراد قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن قرروا قتله خلال تواجده بشارع الملك فيصل بالعمرانية استقلاله سيارته، وألقوا عليه عبوة حارقة لإشعال النيران فى السيارة وأطلقوا صوبه الأعيرة النارية، إلا أنه حاول الفرار والنجاة بنفسه بالترجل من السيارة، ومن ثم لاحقه أحد المتهمين يحمل اسم حركى "سالمان الفارسى" بعيار أخر من بندقية خرطوش بحوزته مما أدى لإصابته بشلل رباعى.

العملية الرابعة: بتاريخ 19 سبتمبر 2014 احتجز أعضاء الحركة بقوة السلاح فردى الأمن رجب محمد السيد، وعادل الحسينى محمد منصور، المكلفين بحراسة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى "تاون جاس"، وقام المتهم رقم 23 فى القضية المدعو "سالمان الفارسى" بإطلاق النيران على المبنى الكائن به الشركة، ثم أشعلت باقى العناصر النيران ظناً منهم أنها مصلحة الضرائب العقارية.

العملية الخامسة: بتاريخ 22 سبتمبر 2014 هاجم القيادى بحركة مجهولون "سالمان الفارسى" برفقة عدد من العناصر الإرهابية بنك الاتحاد الوطنى فرع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأطلق أعيرة نارية صوب واجهته الزجاجية فأحدث به العديد من التلفيات قاصدين من ذلك الإضرار بالاقتصاد القومى.

العملية السادسة: بتاريخ 1 أكتوبر 2014 هاجمت العناصر الإرهابية التابعة لحركة مجهولون بنك الإسكان والتعمير فرع الهرم، وأطلق المتهم المكنى بـ"سالمان الفارسى" صوبه وابلاً من الأعيرة النارية مما أحدث تلفيات بالواجهة الجانبية للبنك.

العملية السابعة: بتاريخ 3 أكتوبر 2014 قامت عناصر الحركة الإرهابية باستهداف محول كهرباء أم الأبطال بالهرم، بأن توجهوا لموقعه وزرعوا حوله عبوات مليئة بمواد كيميائية سريعة الاشتعال، ثم أضرموا النيران فيه مما تسبب فى تدميره بشكل كامل، وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى فى الأماكن التى يغذيها، وبلغت الخسائر مليون و644 ألف و820 جنيها.

العملية الثامنة: بتاريخ 3 أكتوبر 2014 أيضاً نفذت عناصر الحركة الإرهابية عملية تخريبية استهدفت جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بأن توجهوا للجراج وألقوا بداخله عبوات حارقة تسببت فى اشتعال النيران بسيارة النظافة رقم 5984.

العملية التاسعة: بتاريخ 7 أكتوبر استهدفت عناصر حركة مجهولون نقطة مرور الطالبية، عن طريق إلقائهم عبوات مشتعلة بها بعد نزعهم لنوفذها الحديدية وتحطيمها ثم أضرموا النيران بها.

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