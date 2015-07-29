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الشقيقتان جينر يطلقان موقع تسوّق يعرض قطعتين فقط

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الشقيقتان جينر يطلقان موقع تسوّق يعرض قطعتين فقط الشقيقتان جينر يطلقان موقع تسوّق يعرض قطعتين فقط

الأربعاء 29-07-2015 14:24

أطلقت الشقيقتان الأصغر من عائلة كارداشيان كيندل و كايلي جينر موقع تسوّق خاصّاً بهما، يبيع تصاميم خاصّة بهما، إلا أنّه لا يحتوي سوى على قطعتين فقط.
يُقسّم الموقع إلى قسمين، يحمل كلّ واحد منهما اسم إحدى الشقيقتين، ويحتوي على تصميماتها الخاصّة. فقد صمّمت كيندل كروب توب بسيطة تحمل عبارة Klub ، بينما اختارت شقيقتها تانك "توب" عادية تحمل اسمها Kylie 97 . وتعتمد الشقيقتان في هذا الموقع على شهرتهما الواسعة وتأثيرهما الكبير. ففي كلّ فترة، يطلق الموقع تصميمين جديدين ليستمر عرضهما لفترة من الزمن، إلى أن يتمّ استبدالهما بغيرهما. ويبدو أن الأختين بهذه الطريقة قد نجحتا في استغلال شهرتهما، بالنظر إلى أنّه تمّ بيع جميع القطع خلال 4 أيام فقط من إطلاق الموقع، على الرغم من بساطة التصاميم المعروضة.

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سيدتي