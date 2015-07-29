الجينز يزين إطلالات النجمات العرب و الأجانب

لا غنى لأيّ سيدة، مهما كان عمرها أو مكانتها، عن الجينز العملي لإطلالاتها اليومية بالنهار. ويمكن أن نشاهد إطلالات المشاهير حول العالم كأكبر مثال على ذلك. فقد ظهر الجينز في إطلالات النجمات الاستعراضيات كهيفاء وهبي و ميريام فارس وصولاً لأفراد العوائل المالكة مثل الدوقة كيت ميديلتون. وفي السطور الآتية، نستعرض معك أجمل الإطلالات بالجينز لتستوحي منها طرقاً جديدة لتنسيقه وارتدائه.

الجينز هو الخيار المثالي للإطلالات النهارية. ولعلّ سهولة تنسيقه وارتداؤه كانت سبباً في ذلك. تختاره العديد من النجمات لإطلالات السفر والمطارات، منهم النجمة اللبنانية يارا، التي نسّقت الجينز مع قميص أبيض بسيط وحذاء رياضي مريح، ونانسي عجرم التي اختارت قميصاً بسيطاً وحذاءً مريحاً مع حقيبة Chanel Boy المتميزة، بالإضافة إلى إطلالة روزي هنتنغتون Rosie Huntington التي لم تستغن عن الكعب العالي، مهما بلغت بساطة إطلالتها.

في الأيام العادية، تتفنن النجمات في تنسيق إطلالاتهن بالجينز. منهن من يملن إلى تزيين إطلالاتهن بالاكسسوارات كما فعلت هيفاء وهبي، حين ارتدت عقداً ملوّناً بشكل لافت. ومنهن من اخترن تنسيقاً أنثويّاً لقميص مزين بطبعات أنثوية أنيقة واكسسوارات ناعمة، كما فعلت ريس ويذرسبون Reese Witherspoon. لكن الطريقة العصرية الأنيقة التي تظهر بها عارضة الأزياء الشهيرة ميراندا كير Miranda Kerr هي المفضلة لدينان إذ اختارت أن تنسّق الجينز مع قميص "دينم" مطابق له، فبدت متألقة كعادتها.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من أجمل التنسيقات بالجينز، فشاهديها، وشاركينا برأيك!