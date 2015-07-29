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كوبر يختار 58 لاعبا لاختيار قائمة تشاد منهم.. 19 أهلي و14 زمالك

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كوبر يختار 58 لاعبا لاختيار قائمة تشاد منهم.. 19 أهلي و14 زمالك كوبر يختار 58 لاعبا لاختيار قائمة تشاد منهم.. 19 أهلي و14 زمالك

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي الاتفاق على بيع محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الزمالك مقابل 6,5 مليون جنيه.

الزمالك طلب ضم الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد رفعت سويا. وزار وفد أبيض القلعة البترولية من أجل ذلك.

وكان الزمالك قد طلب كهربا مقابل 4 ملايين جنيه ورد إنبي بأنه لن يستغني عن لاعبه إلا بـ7 ملايين. وقدم الوفد اليوم عرضا جديدا.

وقال عبد الناصر محمد لـFilGoal.com: "اتفقنا مع الزمالك على بيع كهربا مقابل 6,5 مليون جنيه".

وتابع "أجلنا المفاوضات بشأن أحمد رفعت حتى استطلاع رأي هاني رمزي المدير الفني الجديد".

وأكمل "قدمنا وعدا للزمالك بعدم بيع رفعت لأي فريق في غير الزمالك، في حال موافقة هاني رمزي على رحيله".

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