لويف يتمنى تدريب بالوتيللي وبيرلو وشابي

من بين الأسماء التي لا يمانع أو ربما يتمنى يواخيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا وبطل العالم في 2014 الثلاثي أندريا بيرلو وماريو بالوتيللي وشابي هرنانديز.

وقال لويف اليوم الأربعاء لصحيفة بيلد الألمانية: "شاهدت بالوتيللي في عدد من مباريات ألمانيا وإيطاليا، لقد كان رائعا".

بالوتيللي احتفل بطريقته الشهيرة حين خلع قميص إيطاليا واستعرض عضلاته بهدف في مرمى ألمانيا خلال كأس أمم أوروبا 2012.

وأفصح لويف "في الحقيقة نعم هو لا يفعل الكثير في أرض الملعب أو يبذل جهدا قليلا جدا".

ثم استدرك "لكن لو أدرك قدر إمكانياته غالبا لن يستطيع أحد إيقافه".

وتطرق الحديث عن أندريا بيرلو وشابي هرنانديز كذلك.

وعقب لويف "طبعا كنت أتمنى تدريب شابي لأنه لاعب يمتلك قدرات خططية غير عادية".

وأتم "أما بيرلو فقد كان ذكيا لدرجة غير عادية في الملعب، لعب 15 عاما في أعلى المستويات ولازال يستطيع أن يواصل ذلك بعقليته الرائعة".