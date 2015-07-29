وكيله: رويس قرر البقاء في دورتموند

أكدت شركة سبورتس توتال الوكيلة للألماني ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند أن اللاعب لن يرحل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المتحدث الرسمي للشركة لتوتو سبورت "نحن نقرأ الشائعات التي تدعي انتقال محتمل لماركو، يمكننا القول تحديدا أن اللاعب يحظى بوقت رائع في بروسيا دورتموند".

وأضاف "رويس يشعر بالإطراء بعد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى به لكنه قرر البقاء في بروسيا دورتموند".

وكانت اسم رويس قد ارتبط بالانتقال لصفوف أكثر من فريق أبرزها ريال مدريد وبايرن ميونيخ المنافس الأكبر لدورتموند خلال السنوات الأخيرة في ألمانيا.