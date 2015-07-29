أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس بورتو يرد على هجوم مورينيو بشأن كاسياس

Google+ Print
رئيس بورتو يرد على هجوم مورينيو بشأن كاسياس رئيس بورتو يرد على هجوم مورينيو بشأن كاسياس

رد خورخي نونو بينتو رئيس بورتو على هجوم جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على صفقة النادي البرتغالي مع الحارس الإسباني إيكير كاسياس.

بينتو رد عبر صحيفة "أو جوجو" على تصريحات مورينيو التي قال فيها إنه يستغرب كيف يدفع نادي بورتو راتبا ضخما لكاسياس المنتقل للفريق قادما من ريال مدريد.

وقال بينتو: "راتب كاسياس أولا يدفع جزء منه نادي ريال مدريد".

وأضاف "ثانيا راتب كاسياس لا يتجاوز ثلث راتب مورينيو. جوزيه ضرب قدمه بالنار بنفسه!".

وأكمل "ثالثا أنت تتحدث عن كاسياس أحد أفضل لاعبي العالم. لازال في الـ34 من عمره وأمامه 3 أو 4 أعوام في قمة مجده".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع