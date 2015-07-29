رئيس بورتو يرد على هجوم مورينيو بشأن كاسياس

رد خورخي نونو بينتو رئيس بورتو على هجوم جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على صفقة النادي البرتغالي مع الحارس الإسباني إيكير كاسياس.

بينتو رد عبر صحيفة "أو جوجو" على تصريحات مورينيو التي قال فيها إنه يستغرب كيف يدفع نادي بورتو راتبا ضخما لكاسياس المنتقل للفريق قادما من ريال مدريد.

وقال بينتو: "راتب كاسياس أولا يدفع جزء منه نادي ريال مدريد".

وأضاف "ثانيا راتب كاسياس لا يتجاوز ثلث راتب مورينيو. جوزيه ضرب قدمه بالنار بنفسه!".

وأكمل "ثالثا أنت تتحدث عن كاسياس أحد أفضل لاعبي العالم. لازال في الـ34 من عمره وأمامه 3 أو 4 أعوام في قمة مجده".