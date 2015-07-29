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فيورنتينا: صلاح لن يلعب مع روما قبل أن نتفق مع تشيلسي

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فيورنتينا: صلاح لن يلعب مع روما قبل أن نتفق مع تشيلسي فيورنتينا: صلاح لن يلعب مع روما قبل أن نتفق مع تشيلسي

أكد أندريا روج مدير نادي فيورنتينا الإيطالي أن ناديه يستطيع منع المصري محمد صلاح من الانتقال لفريق روما نظرا لارتباط اللاعب بعقد مع الفيولا.

وكان فيورنتينا قد جدد عقد إعارة محمد صلاح بعد أن امتنع اللاعب عن الرد على عرض الفيولا في الموعد المحدد قبل أن يتفق مع روما على الانتقال إليه.

وقال روج للصحفيين "وجهة نظرنا لم تتغير، نؤمن أن اللاعب مرتبط بعقد معنا والآن علينا أن نجد حلا.. نحن بصفة أساسية لا نتحدث سوى مع تشيلسي".

وأضاف "بوضوح.. حتى نصل لحل اللاعب لا يمكنه المشاركة مع أي فريق أخر، فيورنتينا لم يقل يوما أن صلاح لا يمكنه اللعب في إيطاليا إنه مثل روما خيار متاح لكنني أكرر نحن نتحدث فقط مع تشيلسي".

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