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مكتب تنسيق جامعة المنصورة يشهد إقبالاً كثيفًا بالمرحلة الأولى

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مكتب تنسيق جامعة المنصورة يشهد إقبالاً كثيفًا بالمرحلة الأولى مكتب تنسيق جامعة المنصورة يشهد إقبالاً كثيفًا بالمرحلة الأولى

مكتب تنسيق جامعة منصورة

صرح الدكتور الهلالى الشربيني نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب أن فروع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة تقدم لها 1030 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم الكترونيًا، خلال فروع مكتب التنسيق البالغ عددهم ستة فروع مكتب التنسيق بالجامعة بالمدينة الجامعية بشارع جيهان ومركز الحساب العلمى وكلية التربية وكلية الصيدلة داخل حرم الجامعة و كلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر خارج الحرم الجامعي.

وقام الطلاب بتسجيل رغباتهم للمرحلة الأولى للتنسيق في الفترة من 25-29-يوليو وتقدموا لقاعات ومراكز التنسيق الالكترونى لتسجيل رغباتهم بمساعدة العاملين بقطاع شئون التعليم والطلاب.

كما شهد المركز الرئيسى للتنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية واقبالا كثيفا لتسجيل الرغبات والاستعلام عن الكليات المتاحة وطبيعة الدراسة والبرامج النوعية المميزة بالجامعة كما تم طباعة الرغبات التى تم تسجيلها للطلاب.

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