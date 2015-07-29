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إعلام بورسعيد يعقد ندوة للاحتفال بقناة السويس الجديدة

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إعلام بورسعيد يعقد ندوة للاحتفال بقناة السويس الجديدة إعلام بورسعيد يعقد ندوة للاحتفال بقناة السويس الجديدة

 

جانب من الندوة

عقد اليوم مجمع الإعلام بمحافظة بورسعيد، أول ندوات الحملة الإعلامية، التي ينظمها؛ احتفالًا بافتتاح القناة الجديدة تحت عنوان «من أم الدنيا لكل الدنيا» وذلك بحضور مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس الدكتور حسام عبد الكريم، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة الدكتور أحمد غباشي.

شارك في الحضور، رئيس حي المناخ عماد مهدي نيابًة عن محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، ونائب الحاكم العسكري، وناجي الشهاوي رئيس الإدارة المركزية للإعلام بقطاع القناة وسيناء وأمين بيت العائلة ببورسعيد الشيخ إبراهيم لطفي.

وقد بدأت المحاضرة حول آليات تنفيذ وحفر قناة السويس الجديدة، وتناول النقاش مشروعي قناة السويس الجديدة وتنمية شرق بورسعيد و الأمتيازات التي ستقدمها القناة الجديدة للعالم بأسره، بجانب إلقاء الضوء على حجم الاستثمارات التي ستكون ناتج لهذه القناة.

وقالت مديرة مجمع إعلام بورسعيد مرفت الخولي، أن الحملة سوف تستهدف جميع الفئات بكل مناطق وأحياء بورسعيد للتأكيد على أن مشروع قناة السويس الجديدة هو استمرار عطاء للعالم.

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