سوريا تشكك بنوايا تركيا فى التصدى لتنظيم داعش

شككت السلطات السورية، اليوم الاربعاء، بنوايا تركيا فى التصدى لتنظيم داعش، وذلك فى أول رد فعل سورى رسمى على الغارات التى نفذتها تركيا فى نهاية الاسبوع الماضى على مواقع للتنظيم داخل الأراضى السورية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية فى رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة: "اذا كانت تركيا قد شعرت الآن بعد اربع سنوات ونصف مرت على الازمة فى سورية، بأن من واجبها التصدى للإرهاب، فان ما ينطبق عليها هو المثل القائل: أن تاتى متاخرًا خير من الا تأتى أبدًا"، متسائلة: "لكن هل النوايا التركية صادقة فى مكافحة إرهاب داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة؟".