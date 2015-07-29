أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سوريا تشكك بنوايا تركيا فى التصدى لتنظيم داعش

Google+ Print
سوريا تشكك بنوايا تركيا فى التصدى لتنظيم داعش سوريا تشكك بنوايا تركيا فى التصدى لتنظيم داعش
شككت السلطات السورية، اليوم الاربعاء، بنوايا تركيا فى التصدى لتنظيم داعش، وذلك فى أول رد فعل سورى رسمى على الغارات التى نفذتها تركيا فى نهاية الاسبوع الماضى على مواقع للتنظيم داخل الأراضى السورية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية فى رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة: "اذا كانت تركيا قد شعرت الآن بعد اربع سنوات ونصف مرت على الازمة فى سورية، بأن من واجبها التصدى للإرهاب، فان ما ينطبق عليها هو المثل القائل: أن تاتى متاخرًا خير من الا تأتى أبدًا"، متسائلة: "لكن هل النوايا التركية صادقة فى مكافحة إرهاب داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365