معامل الحاسب الآلى بالجامعات تغلق أبوابها بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق

أغلقت معامل الحاسب الآلى التابعة للجامعات، أبوابها، منذ قليل، بعد أن انتهت المدة الرسمية، التى حددتها وزارة التعليم العالى لتسجيل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال تلك المعامل، حيث استقبلت المعامل الطلاب منذ يوم السبت الماضى وحتى اليوم، الأربعاء.

ويستمر موقع التنسيق الإلكترونى، فى فتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى حتى السابعة من مساء اليوم، على أن تبدأ عملية مراجعة الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق مباشرة عقب غلق الموقع الإلكترونى، وتعلن نتيجة المرحلة فى مؤتمر صحفى صباح يوم الأحد المقبل.

وكان سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أعلن أن عدد طلاب المرحلة الأولى، الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن على الموقع الإلكترونى بلغ 109 آلاف طالب وطالبة من أصل 110 آلاف و219 طالبا وطالبة إجمالى عدد المرحلة.