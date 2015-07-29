مصادر أمنية: شائعات منع إيهاب طلعت من السفر غير حقيقية

نفت مصادر أمنية ما تردد من شائعات حول منع رجل الأعمال إيهاب طلعت، رئيس شركة بروموميديا، من السفر للخارج، مؤكدة أن كل ما يتردد حول إيهاب طلعت أكاذيب لا أساس لها من الواقع.

وأكدت المصادر الأمنية أنه لم يصدر أى قرارات جديدة حول منع رجل الأعمال إيهاب طلعت من السفر، ورجحت المصادر أن يكون وراء نلك الشائعات الأطراف التى تخوض صراعا تجاريا مع رئيس شركة بروموميديا.

وقالت المصادر أن إيهاب طلعت قام بتسوية ما يزيد على 75% من القضايا العالقة، ويعمل حاليا بجدية لبناء مؤسسة إعلامية وإعلانية مرموقة فى السوق المصرى.

أول بيان تليفزيونى لإيهاب طلعت ردا على الشائعات الأخيرة..لم التفت لمايقال ضدى وكان ردى عن طريق شغلى لبلدى..عدت من بريطانيا لأحقق العدالة على أرض مصر..وسيعلم الرأى العام من يقول الحقيقة ومن يمتهن الكذب