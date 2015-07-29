القبض على هارب من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من القبض على هارب من جنايتى سلاح ومخدرات فى الإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على المدعو (ك.أ.ر) 26 سنة عاطل ومقيم السادات منوفية، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 54 لسنة 2010 جنايات مركز منوف والمقضى فيها بحبسه 3 سنوات بتهمة سلاح والقضية رقم 17437 لسنة 2010 جنايات الدلنجات والمقضى فيها بحبسه 3 سنوات بتهمة مخدرات.

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.