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تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضى 30 يومًا على ذمة قضية بين السرايات

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تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضى 30 يومًا على ذمة قضية بين السرايات تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضى 30 يومًا على ذمة قضية بين السرايات
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، ظهر اليوم الأربعاء، تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، 30 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه على ذمة قضية أحداث بين السرايات، لاتهامه بالتحريض على العنف.

من جهته قال المحامى أحمد أبو العلا ماضى لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بطلب لنيابة قسم الجيزة أمس الثلاثاء لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى الخاصة بموكله على ذمة القضية، وذلك لاخلاء سبيله، وانه دفع بهذا الدفع أمام المحكمة بجلسة اليوم، وذلك بحضور "ماضى" من محبسه.

وأشار "ماضى" إلى أن قرار التجديد لمدة 30 يومًا، لم يعرف أسبابه ذلك لأن موكله قضى مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا وكان من المفترض أن يتم إخلاء سبيله أو تجديد الحبس لمدة 45 يومًا أخرى.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أمرت سابقًا بحبس "ماضى" على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والفوضى، التى وقعت بمنطقة بين السرايات عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى راح ضحيتها وأصيب خلالها العشرات.

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