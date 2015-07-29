"الوقاية منذ بداية الحمل".. أفضل السبل لتخلصك من علامات تمدد البشرة

خطوط تمدد البشرة من أهم الآثار السلبية وأكثرها انتشارا فى فترة الحمل بل وتعد من بصمات الحمل التى تنقش على بشرة النساء.

الدكتور أكمل سعد حسن استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر يؤكد أن خطوط تمدد الجلد، تحدث بدرجات مختلفة تبعا لطبيعة البشرة ودرجة ليونتها وقابليتها للتمدد، إلا أنها تظل من أهم وأكثر الأعراض شيوعا فى فترة الحمل، نتيجة الزيادة السريعة فى الوزن، والتى لا يقدر الجلد على التعامل معها، فيتعرض للتشقق ناتجا عنه خطوطا حمراء فى البداية، ما تلبث أن تتحول للون الأبيض.

وللأسف فإن جميع العلاجات المتبعة للتخلص من تلك الخطوط لا تتجاوز نسب نجاحها الـ60% على أعلى تقدير.

والوقاية هى السبيل الوحيد لتجنب تلك العلامات، ويجب أن تبدأ منذ الشهر الأول للحمل، بواسطة استخدام الدهانات الموضعية المرطبة، مع العلم أن هناك منتجات خاصة بفترة الحمل تساعد كثيرا زيادة ليونة البشرة وقابليتها للتمدد، وبالتالى تجنب ظهور تلك العلامات، لكن يجب المداومة على استخدام تلك الدهانات بعد الولادة ولمدة ثلاثة أشهر.