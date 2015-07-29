نصيحة للمرضعات.. تجنبى الفراخ البيضاء والمعلبات والمصنعات لصحة رضيعك

الرضاعة الطبيعية هى عامل الأمان الأساسى للطفل والأم على حد سواء، والرضاعة مفيدة لبناء الطفل وهى الضمانه الرئيسية لنمو صحى له، ولذا لابد من أن تهيئ الأم أثناء فترة الرضاعة كل السبل لكى يتعاطى الطفل الجرعات المناسبة والكافية من لبن الثدى المفيد، وعليها تجنب كل ما قد يهدد هذا الأمر.>الدكتورة نشوى أحمد أخصائية أمراض النساء والتوليد، أكدت أن فترة الرضاعة أحد أهم فترات الطفل والأم سويا، ولذا على الأم أن تعتمد على الغذاء الصحى بشكل كامل فى وجباتها الثلاث اليومية، كما عليها أن تصبح أكثر حرصا وتجنبا للطعام المهرمن والمصنع والطعام المعلب والملىء بالمواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون والرائحة.

وتابعت نشوى محذرة من تناول الفراخ البيضاء بكل أنواعها لأنها تحدث خلل بهرمونات المرأة المرضعة مما يؤثر بالطبع على حالة اللبن وعلى هرمونات الجسم بشكل عام خلال تلك الفترة، كما عليها تجنب اللحوم المصنعة لما فيها من مكسبات طعم واضرار بمناعتها ومناعة طفلها، فكل ما تتغذى عليه المرأة يؤثر على غذاء طفلها وهو "اللبن".

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