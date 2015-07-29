أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو مريض ضغط بلاش شاى أخضر كتير ومتشربوش بليل عشان الأرق

Google+ Print
لو مريض ضغط بلاش شاى أخضر كتير ومتشربوش بليل عشان الأرق لو مريض ضغط بلاش شاى أخضر كتير ومتشربوش بليل عشان الأرق
احتل الشاى الأخضر قائمة أفضل المحفزات الغذائية لحرق والمساعدة على خسارة الوزن الزائد، فمنذ سنوات عديدة وجميع الدراسات تؤكد فاعلية هذا المشروب فى عملية حرق الدهون، بل اتجهت العديد من الشركات المصنعة للأدوية لاستخدام نبات الشاى الأخضر فى صناعة أقراص دوائية تستخدم فى تحفيز حرق الدهون بالجسم.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد ما سبق مضيفا إليه أن الشاى الأخضر له العديد من الفوائد الأخرى بجانب دورة فى خسارة الوزن، وأهمها تأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على خلايا الجسم، نظرا للنسبة العالية التى يحتويها نبات الشاى من مضادات الأكسدة.

وعلى الرغم من جميع الفوائد المتعددة لهذا النبات إلا أن هناك بعض المحاذير، التى يجب أن ينتبه لها البعض عند تناول الشاى الأخضر وأهمها أنه يساعد على رفع ضغط الدم ولذا على مرضى الضغط المرتفع عدم الإسراف فى تناوله بما لا يتجاوز الكوب إلى كوبين فقط على مدار اليوم.

يضيف خالد أن الشاى الأخضر يحتوى على نسبة عالية من الكافيين، ولذا فإن تناوله يجب أن ينحصر فى فترة الصباح ويجب عدم تناوله فى فترة المساء وقبل النوم لتجنب نوبات الأرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم