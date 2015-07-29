لو مريض ضغط بلاش شاى أخضر كتير ومتشربوش بليل عشان الأرق

احتل الشاى الأخضر قائمة أفضل المحفزات الغذائية لحرق الدهون والمساعدة على خسارة الوزن الزائد، فمنذ سنوات عديدة وجميع الدراسات تؤكد فاعلية هذا المشروب فى عملية حرق الدهون، بل اتجهت العديد من الشركات المصنعة للأدوية لاستخدام نبات الشاى الأخضر فى صناعة أقراص دوائية تستخدم فى تحفيز حرق الدهون بالجسم.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد ما سبق مضيفا إليه أن الشاى الأخضر له العديد من الفوائد الأخرى بجانب دورة فى خسارة الوزن، وأهمها تأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على خلايا الجسم، نظرا للنسبة العالية التى يحتويها نبات الشاى من مضادات الأكسدة.

وعلى الرغم من جميع الفوائد المتعددة لهذا النبات إلا أن هناك بعض المحاذير، التى يجب أن ينتبه لها البعض عند تناول الشاى الأخضر وأهمها أنه يساعد على رفع ضغط الدم ولذا على مرضى الضغط المرتفع عدم الإسراف فى تناوله بما لا يتجاوز الكوب إلى كوبين فقط على مدار اليوم.

يضيف خالد أن الشاى الأخضر يحتوى على نسبة عالية من الكافيين، ولذا فإن تناوله يجب أن ينحصر فى فترة الصباح ويجب عدم تناوله فى فترة المساء وقبل النوم لتجنب نوبات الأرق.