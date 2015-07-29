الفريق مميش: القناة جاهزة للملاحة العالمية ونرحب بجميع الخطوط الملاحية

أعلن الفريق مهاب مميش، إننا نحتفل بإنهاء حفر قناة السويس الجديدة والتى تم حفرها من قبل المصريين منذ البداية وحفرها مليون مصرى عندما كان تعداد مصر 4,5 مليون، والآن تم حفر قناة السويس الجديدة وهى آمنة الآن وتحت مسئوليتنا.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق اليوم الأربعاء، بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بحضور بيتر هيشلن رئيس غرفة الملاحة الدولية.

وأشار "مميش" إلى أن حفر قناة السويس الجديدة كانت ملحمة وقد نجحنا من خلال تجربة الإبحار الأولى السبت الماضى، لإثبات أن القناة آمنة ملاحيًا لجميع السفن وجاهزة لاستقبال السفن العملاقة وتم تجهيز الخرائط الملاحية وتدريب المرشدين.

وأضاف "مميش" نقدم الشكر لكل المصريين الذين شاركوا فى حفر القناة ومن مولوا هذا المشروع والشكر للرئيس السيسى ونقول له إننا على العهد ونفذنا ما وعدناك.

أما منظمات الملاحة العالمية فنقول لهم إننا آمنون سواء فى القناة الحالية أو الجديدة، وأى سفينة تعبر القناتين فهى آمنة فى رقابنا، وندعو جميع الخطوط الملاحية العالمية للعبور فى قناة السويس، لأننا أصبحنا الآن قادرين على استيعاب جميع السفن وألغينا فترات التوقف فى القناة وسرعة الإبحار فى القناة.

وكما قال الرئيس السيسى القناة هدية للعالم من مصر وإننا نستعد لاحتفالية الافتتاح فى السادس من أغسطس المقبل، وستكون احتفالية مصرية والمصرى هو عريس الحفل، أما عالمية الحدث فإننا نرسل للعالم كله رسالة "أننا آمنين ومشاركين فى تنمية العالم وسوف تشاهدون ما يشرف مصر".

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