ننفرد بنشر أسماء وبيانات أعضاء حركة "مجهولون الإرهابية" المحالين للمحاكمة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر البيانات الكاملة، وأسماء قيادات وأعضاء حركة "مجهولون الإرهابية" المحالين للمحاكمة، لاتهامهم بالتورط فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية والتخريبية بمناطق العمرانية، والهرم، والطالبية، وبولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة.

وضمت القضية 58 متهمًا شملهم قرار الإحالة للمحاكمة الصادر من جهات التحقيق، من بينهم 40 متهمًا نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم، وصدرت ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى، و18 هاربًا على رأسهم العقيد الراحل طارق الجوهرى - متوفى خارج البلاد - وباسم خفاجى، ومحمد القدوسى، الإعلامى المحسوب على تنظيم الإخوان.

1. محمد محمود فتحى محمد بدر - واسمه الحركى محمود فتحى – هارب - مواليد 1/7/1967 يعمل مهندس معمارى.

2. طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهرى - اسمه الحركى طارق الجوهرى، هارب توفى لاحقاً - مواليد 26/12/1961 حاصل على ليسانس حقوق.

3. باسم كمال درويش خفاجى - اسمه الحركى باسم خفاجى – هارب - مواليد 6/8/1962 يعمل أستاذ جامعى.

4. على خفاجى أحمد الشريف – هارب - مواليد 24/6/1983 حاصل على بكالوريوس تجارة.

5. محمد زغلول محمد القدوس - اسمه الحركى محمد القدوسى – هارب - مواليد 5/9/1961 حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس.

6. ناصر حسين توفيق عبد العزيز - اسمه الحركى المهندس ناصر – هارب - مواليد 21/11/1973 يعمل موظف بمديرية الإسكان والتعمير.

7. محمد بيومى بيومى بسيونى – هارب.

8. محمد أحمد عبد الحافظ بخيت - محبوس احتياطياً.

9. أشرف شعيب عبد الكريم شعيب - اسمه الحركى أشرف شعيب - محبوس احتياطياً - مواليد 1/4/1975 يعمل محامى.

10. عصام سامى توفيق حيدر - محبوس احتياطياً - مواليد 31/1/1974 يعمل مهندس بحرى ثالث بشركة تومسون الإنجليزية.

11. ماهر سعد عامر – هارب.

12. أحمد رضوان حسانين سليمان - محبوس احتياطياً.

13. محمد عز الدين سلامة جمعة – هارب - مواليد 21/3/1974 حاصل على ليسانس لغة عربية.

14. ياسر أحمد على محمد غريب - اسمه الحركى ياسر الكينج – هارب - مواليد 21/3/1974 صاحب مكتبة.

15. زياد الضوى أبو الحجاج محمد - محبوس احتياطياً - 36 سنة صاحب مكتب زياد للعقارات.

16. عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم - اسمه الحركى أبو خليل - محبوس احتياطياً - 40 سنة ويعمل مقاول.

17. جابر جمعة عبد الرحمن موسى - اسمه الحركى "الجزار" - محبوس احتياطياً - 45 سنة عامل.

18. محمود صابر رضوان عوض الله - اسمه الحركى نبراوى وحلاوة العنتبلى – هارب.

19. زكريا محروس أحمد محروس جمعة - اسمه الحركة أبو يحيى - محبوس احتياطياً - 43 سنة موظف بشركة أولمبيك إليكتريك.

20. هشام شعبان حسن على محمد الهلاوى - اسمه الحركى أبو عبد الحميد وحبيشة الكبير والصقر المناضل - محبوس احتياطياً - مواليد 8/9/1976 أمين مخزن سابق بإحدى الشركات.

21. كريم عادل رشاد عبد الحميد - محبوس احتياطياً - 22 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

22. محمد ثروت السعيد - محبوس احتياطياً - 22 سنة صيدلي حر.

23. إسلام محمود محمد حسن طه- اسمه الحركة سالمان الفارسى - محبوس احتياطياً - مواليد 20/12/1986.

24. عمر أحمد عبد الحافظ عثمان - اسمه الحركى عمر مصعب - محبوس احتياطياً - 26 سنة طالب بالمعهد العالى للهندسة المعمارية.

25. يوسف أبو النجا يوسف عيسى - اسمه الحركى يوسف تاشفين - محبوس احتياطيا - 21 سنة طالب بمعهد القاهرة العالى للهندسة تخصص معمار.

26. محمد صفوت المهدى سماحة - اسمه الحركى محسن - محبوس احتياطياً - 24 سنة طالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة المنصورة.

27. عبد الرحمن فاروق محمد صالح - اسمه الحركى عبده فاروق - محبوس احتياطياً - 19 سنة طالب.

28. محمد عبد الوهاب حسين محمد - اسمه الحركى جزرة – هارب.

29. وهبة حسن رجب محمد حسين – هارب.

30. محمد عادل السيد يوسف مدكور - اسمه الحركة أدم الكومندا –هارب.

31. مصطفى سيد صالح عبد القادر - اسمه الحركى درش – هارب.

32. حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالى - اسمه الحركى حمزة غزالى - محبوس احتياطياً.

33. محمد أمين محمد فهمى - محبوس احتياطياً - 23 سنة يعمل محاسب بشركة تنقية المياه .

34. على أبو النجا يوسف عيسى - محبوس احتياطياً.

35. إبراهيم مصطفى البكرى مصطفى - اسمه الحركى أبو حبيبة -محبوس احتياطياً - مواليد 18/6/1983 يعمل محفظ قرأن.

36. عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد - اسمه الحركى عبد الرحمن الشيمى - محبوس احتياطياً - 21 سنة طالب بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر.

37. أنس إبراهيم سباق إبراهيم - اسمه الحركى أنس سباق - محبوس احتياطياً - 21 سنة طالب بجامعة مصر إدارة أعمال إنجليزى بالفرقة الرابعة.

38. محمود عادل السيد يوسف مدكور - محبوس احتياطياً - 19 سنة طالب بكلية التجارة قسم إدارة أعمال انجليزى.

39. عمار ياسر مصطفى – هارب.

40. حسن ياسر مصطفى - هارب.

41. حسين أحمد حسن أبو زيد - اسمه الحركى حسين المناضل وحسين المشاغب - محبوس احتياطياً - 17 سنة طالب بالثانوى الصناعى.

42. حسن أحمد حسن أبو زيد - اسمه الحركى حسن ريشة - محبوس احتياطياً - 32 سنة يعمل نقاش.

43. أسامة سعيد محمد حسن - اسمه الحركى أسامة المشاغب - محبوس احتياطياً - 18 سنة عامل بمحل موبايلات.

44. عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب - اسمه الحركى عبد الله خطاب - محبوس احتياطياً - مواليد 17/9/1998 طالب بالصف الثانى الثانوى.

45. محمد صلاح الدين سيد محمود محمد - اسمه الحركى محمد البطل - محبوس احتياطياً - 17 سنة طالب بالثانوى العام بمدرسة خاتم المرسلين.

46. أحمد محمد عفيفى - محبوس احتياطياً - 16 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة خاتم المرسلين.

47. أحمد اشرف أبو النجا - محبوس احتياطياً - مواليد 8/3/1998 طالب بمعهد خاتم المرسلين.

48. أحمد إبراهيم حميدة مرسى درويش - محبوس احتياطياً - 20 سنة فرد أمن بشركة المحمل.

49. محمد إبراهيم حميدة مرسى - اسمه الحركى حبيشة الصغير - محبوس احتياطياً - مواليد 9/12/1989 طالب.

50. أسماء عبد العزيز محمد شحاتة - محبوسة احتياطياً - 42 سنة مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

51. معاذ على جودة - اسمه الحركى موزة - هارب.

52. عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل، اسمه الحركى عبده المصرى، محبوس احتياطياً، مواليد 19/1/1998 طالب بالصف الثالث الثانوى.

53. عمر رمضان عاشور عوف - محبوس احتياطياً - 26 سنة إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين.

54. باسم جمال كمال أبو طالب - محبوس احتياطياً - 24 سنة طالب بالفرقة الثانية بالمعد العالى للاتصالات.

55. محمد سيد رجب عبد الرازق - محبوس احتياطياً - 19 سنة طالب.

56. وليد شعبان محمد فرج - محبوس احتياطياً - 30 سنة يعمل حلوانى.

57. محمد عبد الله محمد صميدة - محبوس احتياطياً - 19 سنة طالب بالأزهر.

58. على حسن عبد الإمام عبد الرحمن - واسمه الحركى على أبو على - محبوس احتياطياً - 41 سنة.