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القبض على ضابط شرطة يتقاضى رشوة 450 ألف جنيه من مقاول بالجيزة

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القبض على ضابط شرطة يتقاضى رشوة 450 ألف جنيه من مقاول بالجيزة القبض على ضابط شرطة يتقاضى رشوة 450 ألف جنيه من مقاول بالجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على ضابط شرطة (هـ.ع.غ) أثناء تلقيه رشوة من مقاول بأحد الكافيهات فى ميدان فينى بمنطقة الدقى.

وكان المقاول قد أبلغ الجهات الرقابية عن طلب ضابط كبير بشرطة المرافق الحصول على رشوة قيمتها 450 ألف جنيه نظير عدم إزالة مبانى وعقارات، وطلبت الجهات الرقابية منه مجاراته حتى يتم التتبع.

وفى الموعد المتفق عليه لتسليم الرشوة، ألقت الأجهزة المعنية القبض على الضابط بأحد الكافيهات فى ميدان فينى بالدقى، وتحريز المبلغ والمكالمات واللقاءات المسجلة صوتًا وصورة، وإحالته إلى النيابة، التى تجرى التحقيق معه.

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