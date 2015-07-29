مقتل تكفيريين والقبض على 7 مشتبهين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة بالعريش

أسفرت الحملة الأمنية فى جنوب الشيخ زويد ورفح، عن مقتل اثنين من العناصر التكفيرية والقبض على 7 أشخاص مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارة ودراجتين ناريتين وتفجير عبوة ناسفة.

وأعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية ومواقع لتجمع عناصر إرهابية، ما أدى إلى مقتل تكفيريين وإلقاء القبض على عدد 7 أشخاص من المشتبه فيهم يجرى فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأوضحت المصادر أنه تم إحراق وتدمير عدد من البؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وسيارة ماركة فيرنا ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

ومن جهة أخرى، فجرت القوات عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية فى طريق القوات وتم كشفها وتفجيرها بالمدافع، دون وقوع خسائر أو إصابات.

>