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الفريق مميش: لم نتجاوز التكلفة المحددة قبل بدء مشروع حفر قناة السويس

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الفريق مميش: لم نتجاوز التكلفة المحددة قبل بدء مشروع حفر قناة السويس الفريق مميش: لم نتجاوز التكلفة المحددة قبل بدء مشروع حفر قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة لم تتجاوز حتى الآن التكلفة التى كانت محددة قبل بدء مشروع قناة السويس الجديدة.

وثمن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى، زيارة وفد منظمة الملاحة الدولية، لأنها رسالة بنجاح والقناة وأمانها، متقدما بالشكر لجميع العاملين قائلا "العامل المصرى كفء وقادر على الإنجاز".

وأكد أنه سيتم البدء فى تشغيل القناة الجديدة اعتباراً من 6 أغسطس وسنستقبل جميع السفن، كما أنه سيتم بدء العمل فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة اعتباراً من 7 أغسطس.


>- مهاب مميش: قناة السويس الجديدة مؤمنة تماما وجاهزة للتشغيل

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