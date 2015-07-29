صرف فاطمة ناعوت من النيابة والتحفظ على المحامى مقيم الدعوى لإحالته للمحاكمة

كتب رانيا عامر

قرر المستشار خالد جمال الدين، رئيس جنح السيدة زينب، بمحكمة جنوب القاهرة، التحفظ على المحامى محمد عفيفى، مقيم دعوى ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامها بازدراء الأديان، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء نظر المحاكمة، بالإضافة إلى نشره لبوستات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإهانته القضاة ووزير العدل، فضلا عن صرف فاطمة ناعوت من سرايا النيابة.

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