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رئيس الملاحة الدولية: قناة السويس الجديدة ستسهم فى زيادة حجم التجارة العالمية

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رئيس الملاحة الدولية: قناة السويس الجديدة ستسهم فى زيادة حجم التجارة العالمية رئيس الملاحة الدولية: قناة السويس الجديدة ستسهم فى زيادة حجم التجارة العالمية
أشاد بيتر هينشلف رئيس وفد غرفة الملاحة الدولية، بمشروع قناة السويس الجديدة، مؤكداً أنه سيسهم فى زيادة حجم التجارة العالمية.

وقال رئيس وفد غرفة الملاحة الدولية، فى مؤتمر صحفى مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حول تطورات العمل بقناة السويس الجديدة: "أعتقد أن ستحقق الكثير من خلال هذا المشروع الهائل، ونتطلع للتنمية المستدامة بعد هذا المشروع الكبير".
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