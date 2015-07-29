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بالصور.. ضبط 24 بائعا وتنفيذ 114 إزالة فى حملة موسعة بمنطقة الوزارات

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، استهدفت رفع كل الإشغالات والتعديات والمخالفات بشوارع العاصمة، وضبط الباعة الجائلين ممن يعملون على إعاقة الحركة المرورية، بهدف تفعيل التواجد الأمنى وإعادة الوجه الحضارى لشوارع العاصمة.

واستهدف الحملات، التى قادها اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق واللواء جمال سعيد مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب، وبمشاركة قوات أمن القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، منطقة بين الوزارات وشارع إسماعيل أباظة بالسيدة زينب.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتنفيذ (114 إزالة إدارية، 18 إشغال طريق، 6 تلوث بيئة، 24 بائعا متجولا، 7 عربة مأكولات، رفع عدد 2 سيارات متروكة) وضبط (3 سير عكس الاتجاه، 78 مخالفة نموذج 125، 41 انتظار بالممنوع، 16 تكبيل بالكلابش، 3 سيارات محجوزة، 9 حجز دراجات بخارية، 39 رخصة مسحوبة).

وأكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة أن الحملات ستتواصل بتلك المنطقة لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم لحين القضاء على كل المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بالتزامن مع حملات أخرى فى كافة المناطق والمحاور والميادين بالعاصمة على مدار اليوم، لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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