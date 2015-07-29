"جنح السيدة" تنظر محاكمة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان بغرفة المداولة

قرر المستشار خالد جمال الدين رئيس دائرة جنح السيدة زينب بمحكمة جنوب القاهرة، أثناء تواجده على المنصة، نظر محاكمة الكاتبة فاطمة ناعوت المتهمة بازدراء الأديان داخل غرفة المداولة بعد قليل.

كانت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت ''ناعوت'' إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى ''الأضحية''، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''.

ونفت الكاتبة الصحفية، أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعا من الأذى الذى يحمل ''استعارة مكنية''، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

يذكر أن المحكمة سمحت لمقدم البلاغ بالاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل المدعين بالحق المدنى ومرافعة دفاع المتهمة.