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حريق هائل يلتهم "سنتر للسفارى" فى شرم الشيخ

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حريق هائل يلتهم "سنتر للسفارى" فى شرم الشيخ حريق هائل يلتهم "سنتر للسفارى" فى شرم الشيخ
نشب حريق هائل فى سنتر السفارى الموجودة فى منطقة وادى الخروم بمدينة شرم الشيخ، ولم يعرف أسباب الحريق حتى الآن.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء محمد خريصه، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق هائل فى سنتر سفارى يدعى "مصطفى يونس" فى منطقة السفارى، والمخصصة للقيام برحلات السفارى فى الجبال والوديان، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران فى موتسكيلات السفارى وبعض الأثاث، كما تسبب فى أضرار مادية جار حسرها، كما أسفر الحادث عن إصابة الخفير بإصابات خفيفة تم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ وحالته مستقرة.

على الفور تمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الدفاع المدنىى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتحديد أسباب الحريق.

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مصر 365