تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية "أحداث عنف ناهيا" لجلسة 13 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاته، والمنعقدة بمعسكر الامن المركزي ، تاجيل أولى جلسات محاكمة كل من عبدالرحمن محمد محمد صلاح ، وعمر الحسيني عنتر محروس، محمود شحاته ابراهيم معوض، والمتهمين في القضية رقم 3235 لسنه 2015 جنوب الجيزة والمعروفة ب"احداث ناهيا" لجلسة 13 سبتمبر لتخلف حضور المتهمين عن جلسة اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم، التجمهر والأضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء و الاعتداء علي المواطنين ، واستعراض القوة و ترويع المواطنين، و تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، و قطع الطريق الزراعى.