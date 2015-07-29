تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية "أحداث عنف ناهيا" لجلسة 13 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاته، والمنعقدة بمعسكر الامن المركزي ، تاجيل أولى جلسات محاكمة كل من عبدالرحمن محمد محمد صلاح ، وعمر الحسيني عنتر محروس، محمود شحاته ابراهيم معوض، والمتهمين في القضية رقم 3235 لسنه 2015 جنوب الجيزة والمعروفة ب"احداث ناهيا" لجلسة 13 سبتمبر لتخلف حضور المتهمين عن جلسة اليوم.

وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم، التجمهر والأضرار بالسلم العام وحيازة أسلحة نارية وبيضاء و الاعتداء علي المواطنين ، واستعراض القوة و ترويع المواطنين، و تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، و قطع الطريق الزراعى.