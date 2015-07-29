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صحة الوادى الجديد:لا نستخدم محلول ريهايدران وتمت مصادرته بالصيدليات الخاصة

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صحة الوادى الجديد:لا نستخدم محلول ريهايدران وتمت مصادرته بالصيدليات الخاصة صحة الوادى الجديد:لا نستخدم محلول ريهايدران وتمت مصادرته بالصيدليات الخاصة
قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاربعاء، أن المديرية لم تسجل دخول محلول الجفاف "ريهايدران" للأطفال على مستوى كافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية القروية منذ 3 شهور، مؤكدة على ان المستشفيات والوحدات الصحية تعتمد فى علاج حالات الجفاف على محلول يتم اعداده بالتركيب اليدوي عن طريق الاطقم الطبية المتخصصة.

واضافت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المدرية قررت مصادرة اية كميات من العقار بجميع صيدليات المحافظة، ومرور دورى على الصيدليات والتفتيش عليها للتأكد من تطبيق القرار، كما تم التنبيه على جميع العاملين بالقطاع الصحي بمراجعة أي محاليل علاجية قبل اعطائها للأطفال داخل المنشآت الصحية الحكومية كاجراء احترازى وخاصة فى حالات الجفاف للاطفال .

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