جامعة سوهاج تطلق اسم "قناة السويس الجديدة" على أكبر قاعاتها

قرر مجلس جامعة سوهاج في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إطلاق مسمى "قناة السويس الجديدة "، على قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سوهاج الجديدة وهى أكبر قاعات الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لهذا الانجاز، وتخليداً من جامعة سوهاج للإعجاز الذي صنعه أبناء الشعب المصرى والملحمة العظيمة التي تمت خلال عام فقط لتكون شاهداً أمام العالم علي قدرة مصر في صنع حاضرها.

كما وقع أعضاء المجلس علي علم الجامعة للتهنئة بهذا الحدث التاريخي وإرساله الى رئاسة الجمهورية مشاركة منهم وتعبيراً عن تواصلهم مع فرحة الشعب.