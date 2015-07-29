لجنة من "صيدلة بنى سويف" لفحص محلول الجفاف القاتل

وافق الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، على تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، لفحص العينات الطبية فى القضية رقم 3141 إدارى مركز إهناسيا، والقضية رقم 4666 مركز إدارى مركز ببا، وذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى الجامعة من مكتب المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف، لفحص العينات التى تم التحفظ عليها من محلول معالجة الجفاف، على خلفية وفاة أربعة أطفال بعد تناولهم المحلول بمستشفيات ببا وإهناسيا المركزى.

وقرر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، التحفظ على 5000 عبوة من محلول الجفاف برقم تشغيلة 140509، وأن الشركة الموزعة قامت بتوريد 1500 عبوة لمستشفى الواسطى المركزى، و1500 عبوة فى مخازن المديرية، و2000 عبوة لمستشفى بنى سويف العام.

وكان فريق من النيابة قد استمع إلى أقوال أولياء أمور الأطفال المصابين، والذين اتهموا الأطباء بإعطاء محلول معالجة جفاف فاسد لأطفالهم، بعد تحرير 10 من أسر الأطفال المصابين محاضر فى نقطة شرطة المستشفى العام ببنى سويف، اتهموا فيها أطباء مستشفى ببا المركزى بالتسبب فى إصابة أطفالهم بإعطائهم محلول معالجة جفاف فاسدا.

واستدعى المحامى العام الدكتور أسماء جلال، مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، وثمانية من أطباء ومسئولى مستشفيات ببا وإهناسا، لأخذ أقوالهم فى واقعة اتهام أولياء أمور الأطفال بتسمم أبنائهم نتيجة تناول محلول الجفاف.