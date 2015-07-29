لجنة من "صيدلة بنى سويف" لفحص محلول الجفاف القاتل

وقرر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، التحفظ على 5000 عبوة من محلول الجفاف برقم تشغيلة 140509، وأن الشركة الموزعة قامت بتوريد 1500 عبوة لمستشفى الواسطى المركزى، و1500 عبوة فى مخازن المديرية، و2000 عبوة لمستشفى بنى سويف العام.
وكان فريق من النيابة قد استمع إلى أقوال أولياء أمور الأطفال المصابين، والذين اتهموا الأطباء بإعطاء محلول معالجة جفاف فاسد لأطفالهم، بعد تحرير 10 من أسر الأطفال المصابين محاضر فى نقطة شرطة المستشفى العام ببنى سويف، اتهموا فيها أطباء مستشفى ببا المركزى بالتسبب فى إصابة أطفالهم بإعطائهم محلول معالجة جفاف فاسدا.
واستدعى المحامى العام الدكتور أسماء جلال، مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، وثمانية من أطباء ومسئولى مستشفيات ببا وإهناسا، لأخذ أقوالهم فى واقعة اتهام أولياء أمور الأطفال بتسمم أبنائهم نتيجة تناول محلول الجفاف.