"صحة الفيوم" تنظم قافلة طبية مجانية لقرية تونس

صرح الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية تونس بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، وذلك فى إطار خطة المديرية فى الوصول إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات ومشاركة المجتمع المدنى فى تقديم الخدمة الصحية للأهالى فى تلك المناطق.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة استهدفت توقيع الكشف الطبى على 200 حالة من أهالى المنطقة وقام بتوقيع الكشف الطبى 3 أطباء من الإدارة الصحية بيوسف الصديق برفقة 3 ممرضات و3 عيادات متنقلة، كما تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات أو متابعة إلى طبيب الوحدة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم التنسيق فى هذه القافلة بين إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة وإدارة الجمعيات الأهلية (نوادى المرأة) التابعة لمديرية الصحة والجمعية المصرية للتنمية الشاملة.

ومن جانبها، قالت فريدة محمد مديرة نوادى المرأة بمديرية الصحة بالفيوم، إنه سيتم فتح قاعات نوادى المرأة بالوحدات الصحية لعمل الندوات واللقاءات بهدف رفع نسبة التردد على الوحدات الصحية وتوفير المكان المناسب للأهالى لتلقى المعلومات.