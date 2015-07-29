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إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة 70 مدرسة بالسويس

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إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة 70 مدرسة بالسويس إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة 70 مدرسة بالسويس
كلف اللواء العربى السورى محافظ السويس، عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم، بتقديم تقرير يومى عن عدد المتقدمين من أبناء منطقة عرب العمارين للالتحاق بمدرسة عرب العمارين الجديدة للعام الدراسى الجديد، مع التأكيد على تواجد مدير المدرسة والمدرسين لتلقى الطلبات.

وأشار مدير عام التربية والتعليم، فى تصريحات له، إلى أن إحدى المؤسسات الخيرية سوف تقوم بعمل صيانة لعدد 70 مدرسة منها 10 بقطاع الجناين.

وأكد مدير التربية والتعليم، أن المديرية ستقوم باستلام الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد قبل الدراسة بأسبوع، وأكد "وحيد" على أن المديرية سوف تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بناء على تعليمات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
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