مكتب تنسيق فرع جامعة الوادى الجديد ينهى إجراءات تسجيل 150 طالبا وطالبة

انتهى مكتب تنسيق فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد من أعمال تنسيق المرحلة الأولى بمعمل كلية التربية بالوادى الجديد، حيث تم قبول أوراق 150 طالبا وطالبة وفقا لمجموع الدرجات المقررة.

ولم تشهد إجراءات التقديم فى التنسيق الإلكترونى أية معوقات على الرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، إلا أن ذلك لم يمنع فريق العمل بقسم المعامل بكلية التربية من تلقى أوراق الطلاب المتقدمين.

وقال مصطفى نافع المسئول عن أعمال تنسيق الطلاب فى معمل الحاسب الآلى بكلية التربية فى تصريح صحفى، إن المقر المخصص لتسجيل الطلاب يضم 13 جهاز حاسب آلى و5 مختصين لتقديم العون والإرشادات للطلاب بشأن عمليات التسجيل، مؤكدا على أن فريق العمل بالمعمل يتلقى الدعم الكامل من المعامل المركزية بجامعة أسيوط، بجانب تعاون كافة المختصين لإنجاح التنسيق الإلكترونى للطلاب.