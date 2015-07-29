«شرطة دبي» تطلق نظام «رصد» الذكي لرصد السيارات المسروقة

اعتمد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي التصميم النهائي لمشروع نظام كاميرا مراقبة الطرق (رصد)، الذي روعي فيه تناسقه مع أجهزة تقنيات الضبط الالكتروني (الرادار).

واكد المزينة خلال اطلاعه على التصميم بحضور العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات عزم القيادة العامة لشرطة دبي على إطلاق نظام (رصد)، وهو نظام إلكتروني ذكي يرصد السيارات المسروقة والمطلوبة بواسطة حزمة من الكاميرات المتطورة للغاية، التي يمكنها التعرف إلى المركبة وتحليل بياناتها فور تحرير بلاغ بشأنها أو إدراجها في قائمة السيارات المطلوبة وحزمة من الأنظمة والتقنيات الحديثة، لتعزيز الأمن في الشقين الجنائي والمروري، في شوارع إمارة دبي وسوف يتم تطبيقه في شهر مارس من العام القادم.

وأشار إلى تجهيز 70 موقعاً، وتم تحديد أماكنها بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، لافتاً إلى أن النظام سيصدر إشارة تحذيرية بمجرد رصد السيارة المطلوبة، ليتم إبلاغ الدوريات وأفراد الشرطة بمكانها لتقوم بضبطها فوراً.

وأوضح المزينة أن كاميرات النظام تتمتع بمواصفات خاصة ومزودة بتقنية عالية الوضوح توفر صورة ذات جودة عالية وترسل الصور الى المركز بنظام «4G» .

واكد أن النظام يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي المتمثل في الحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها.