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اهالى جرجا بسوهاج فى انتظار جثمان شهيد تفجيرات «سفارة النيجر»

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اهالى جرجا بسوهاج فى انتظار جثمان شهيد تفجيرات «سفارة النيجر» اهالى جرجا بسوهاج فى انتظار جثمان شهيد تفجيرات «سفارة النيجر»

الشهيد محمود مصطفي

تستعد قرية المغاربة ونجع عويس بمركز جرجا بمحافظة سوهاج،  ﻻستقبال ابنهم الشهيد محمود مصطفى محمد بلاش ابن قرية المغاربة التابعة لمركز جرجا بسوهاج وهو مجند تابع لقوة تامين سفارة النيجر ضمن مجموعة من زملائه تابعين لوزارة الداخلية هذا وتسود حالة من الحزن الشديد بين اهالى الشهيد واقاربة وكل القرى والمدن المجاورة.
> وعلمت “اونا” ان الدكتور/ ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج ومدير اﻻمن اللواء/ احمد ابو الفتوح سوف يكونوا على راس مشيعين جثمان الشهيد .

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