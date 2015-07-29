الزمالك لمؤمن زكريا: نشكرك على حسن تعاونك معنا

وجه رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي لمساهمته في مسيرة الفارس الأبيض للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "نشكر مؤمن زكريا على مجهوده مع الفريق، لقد ساعدنا في بداية الموسم".

وأضاف: "أهلاً وسهلاً بمؤمن زكريا إذا أراد الحضور للاحتفال مع الفريق بلقب الدوري".

وأتم: "هناك مقولة شهيرة في مسلسل جمعة الشوان .. أوجهها لمؤمن زكريا .. شكرًا على حسن تعاونكم معنا".

وكان مؤمن زكريا سجل 7 أهداف بقميص الزمالك قبل أن ينتقل إلى الأهلي في يناير الماضي.