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انتقالات في الجول - الزمالك يطلب باناهيني.. والإسماعيلي يرد

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انتقالات في الجول - الزمالك يطلب باناهيني.. والإسماعيلي يرد انتقالات في الجول - الزمالك يطلب باناهيني.. والإسماعيلي يرد

أرسل الزمالك طلبا رسميا إلى الإسماعيلي من أجل ضم المهاجم الغاني إيمانويل باناهيني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل للإسماعيلي يستفسر عن مطالبه المادية من أجل الاستغناء عن المهاجم الذي انضم للدراويش في يناير الماضي.

وخلال هذه الفترة سجل باناهيني 9 أهداف في الدوري مع الإسماعيلي.

وكان باناهيني قد تخلف لفترة عن تدريبات الإسماعيلي، عقب نهاية مباريات الدراويش في الدوري. قبل أن يعود للمشاركة في الفوز على الرجاء 2-0 في دور الـ16 من كأس .

رد الإسماعيلي بطلب مليون دولار والتعاقد مع ثلاثة لاعبين، للاستغناء عن المهاجم الغاني.

وطلب الإسماعيلي التعاقد مع محمد أبو جبل، أحمد سمير، وأحمد دويدار.

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