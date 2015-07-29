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تقارير - صلاح يخضع للكشف الطبي في روما الخميس

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تقارير - صلاح يخضع للكشف الطبي في روما الخميس تقارير - صلاح يخضع للكشف الطبي في روما الخميس

أشارت تقارير إذاعية في إيطاليا أن المصري محمد صلاح جناح تشيلسي الإنجليزي سيخضع للكشف الطبي يوم الخميس في روما تمهيدا للانتقال إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

وكان تشيلسي وروما قد اتفقا على انتقال محمد صلاح من صفوف النادي الإنجليزي إلى نادي العاصمة الإيطالي في انتظار الاتفاق مع فيورنتينا الذي ينتظر التعويض.

وأشارت إذاعة روما أن المصري صلاح سيخضع للفحص الطبي يوم الخميس قبل أن ينضم لصفوف روما على سبيل الإعارة مع أحقية الفريق الإيطالي بشراء اللاعب بعدها.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب قد أكد أن محمد صلاح سيصل روما مساء الأربعاء.

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