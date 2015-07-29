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للذكرى.. المالية تصدر «جنيه ذهب» يحمل تصميم قناة السويس الجديدة

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للذكرى.. المالية تصدر «جنيه ذهب» يحمل تصميم قناة السويس الجديدة للذكرى.. المالية تصدر «جنيه ذهب» يحمل تصميم قناة السويس الجديدة

أعلن هانى قدري وزير المالية، فى بيان اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بإصدار سك تذكاري بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل.

وتعد وزارة المالية مشروعا لإصدار جنيه معدني متداول، يحمل على وجهه التصميم الجديد لقناة السويس، مكتوب عليه تاريخ الافتتاح، ليتمكن جميع المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية من الاحتفاظ بهذه العملة التذكارية ليوم عظيم من أيام .

وأوضح الوزير أن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية ستقوم بسك هذا الإصدار التذكارى الذى سيكون على شكل قطع ذهبية عيار 21 بأوزان مختلفة، تحمل على وجهها الأول شعار قناة السويس الجديد بجانب عبارة “قناة السويس الجديدة من مصر للعالم أجمع”، وعلى الوجه الآخر تصميم هندسى يظهر سفينتين متقابلتين تعبران القناة على مجسم للكرة الأرضية.

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