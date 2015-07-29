المقاومة الشعبية باليمن: مستمرون فى تحرير مدننا ونطالب التحالف دعمنا

صرح قائد المقاومة الشعبية اليمنية فى مدينة تعز حمود المخلافى اليوم الأربعاء، بأن المقاومة فى تعز بحاجة أكبر إلى دعم قوات التحالف العربى، ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وقال المخلافى، إن "هناك بطئا فى تنفذ الغارات الجوية من قبل التحالف على الأهداف التى يتم تحديدها مسبقاً من قبل المقاومة، ما يضعف من تقدم المقاومة نحو تلك التى يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح".

وأشار إلى أن المقاومة فى تعز بحاجة ماسة إلى دعم أكبر فى الآليات العسكرية والأسلحة من قبل التحالف، "وهذا ما لم تحصل عليه حتى الآن"، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فقد حققت المقاومة الشعبية فى تعز تقدماً كبيراً نحو المواقع التى كانت فى قبضة الحوثيين وقوات صالح وحررتها منهم.

وأكد المخلافى، أن المقاومة ستسمر فى قتال الحوثيين وقوات صالح إلى أن يتم تحرير المدينة منهم بشكل كلي، وقال :"بعدها سنتقدم نحو المدن الأخرى التى ما تزال فى قبضة الحوثيين وقوات صالح ونحررها منهم إلى أن نصل إلى مران فى صعدة (المعقل الرئيسى للحوثيين)، من ثم نخرجهم إلى مدنية قم فى إيران".

وقال: "الحوثيون فى حال تقدمت المقاومة فر مقاتليهم وتركوا أسلحتهم خلفهم لتغتنمها المقاومة بعد ذلك".

وأشار قائد المقاومة الشعبية فى مدينة تعز، إلى أن هناك العديد من الأسرى الحوثيين لديهم من بينهم قادة ، مؤكدًا أنهم حريصون على التعامل معهم معاملة جيدة، وقال :"إذا كنا متأكدين أن هؤلاء الأسرى سيعودون إلى منازلهم ويتركون القتال مع جماعة الحوثى لأفرجنا عنهم".

ودعا المخلافى الوجهاء والمشايخ فى مدينة صعدة إلى الكف عن دعوة أبنائهم لقتال أبناء تعز ، وقال " نحن ليس بيننا وبين الآخرين شيء ولا نريد سوى السلام".

وتشهد مدينة تعز منذ حوالى أربعة أشهر مواجهات مسلحة بين الحوثيين المدعومين بالقوات الموالية لصالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بينهم مدنيون.

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