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بالفيديو.. والدة شهيد الشرطة أمام «السيسي» : قدمت ابني الوحيد فداءًا للوطن

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بالفيديو.. والدة شهيد الشرطة أمام «السيسي» : قدمت ابني الوحيد فداءًا للوطن بالفيديو.. والدة شهيد الشرطة أمام «السيسي» : قدمت ابني الوحيد فداءًا للوطن

والدة الشهيد

قالت والدة المقدم محمد جمال، شهيد الشرطة: إنها تعتز بأنها قدمت ابنها الوحيد شهيدًا فداءً لمصر والوطن.

وأكدت والدة الشهيد، خلال كلمة لها أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، أنه رغم حزنها على فراق ابنها، فإنها فخورة بأنه رفع اسم دفاعا عنها ضد من يريدون بها سوءًا أنها حزينة على فراق ابنها ولكنه رفع رأس مصر، وروت أنه كان يرفض الحصول على إجازة فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن.

ودعت أم الشهيد محمد جمال أبناء الوطن للحفاظ على مصر من محاولات ضرب استقرارها.

 

 

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