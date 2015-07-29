وزارة المالية تنفى حصول نادر بكار على منحة هارفارد من خلالها

نفت وزارة المالية حصول القيادى بحزب النور السلفى نادر بكار، على منحة دراسية بجامعة هارفارد من خلال الوزارة.

وقالت رجاء منصور رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية فى تصريحات عبر الهاتف لـ"اليوم السابع" "المنح الدراسية التى تحصل عليها الوزارة بالجامعات الدولية مخصصة للعاملين لديها فقط، ويتم الإعلان عنها دوريا داخليا ونشرها بموقع الوزارة على الإنترنت".

وأكدت منصور عدم جواز حصول أى باحث من غير العاملين بوزارة المالية على أى منح من هذا النوع، مشيرة لوجود عجز بالمنح وسعى الوزارة لجلب المزيد من المنح الدراسية لموظفيها، قائلة "الوزير يهتم بالتنمية البشرية بشكل كبير لأن صقل خبرات موظفيها يعود بمردود كبير على العمل بوزارة المالية".

وكان نادر بكار القيادى بحزب النور السلفى أعلن توجهه للسفر إلى الولايات المتحدة بعد حصوله على منحة دراسية من جامعة هارفارد لدراسة الماجستير فى الإدارة الحكومية، وهو ما أثار حالة من الجدل، حول أسباب حصوله على المنحة.