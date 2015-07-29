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بالفيديو.. السيسى يترجل لتحية ساطع النعمانى ويقبل جبينه بأكاديمية الشرطة

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ترك الرئيس عبد الفتاح السيسى مقعده، وترجل إلى منصة احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لمصافحة العميد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا الأسبق، الذى أصيب برصاص جماعة الإخوان بمنطقة بين السرايات وفقد بصره أثناء تصديه لشغبهم فى "مجزرة بين السرايات"، حيث استغرقت رحلة علاجه 14 شهراً خارج البلاد.

وعبر "النعمانى" عن تقديره للرئيس السيسى وقيادته لمصر للوصول بها لبر الأمان، وقال موجهاً حديثه للرئيس:"إحنا بنحبك يا ريس.. بجد، من قلبنا يا ريس بنحبك"، كما أهدى له قلادة قال إنها عزيزة عليه منذ سنوات بعيدة، وقال للرئيس:" وهى معاك يا ريس كأنها معايا.. وهى هدية من واحد بيحب لريس بيعشق مصر".

ولم يتمالك الرئيس السيسى نفسه، أمام مشاعر العميد النعمانى، وقام على الفور بتقبيل جبينه، وسط تصفيق حاد من الحضور.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اليوم احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين الذى يضم دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين والطلبة المبعوثين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، و اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وأُسر الخريجين.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- ساطع النعمانى: أكاديمية الشرطة مصنع الرجال ومهد الأبطال
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- ساطع النعمانى يهدى الرئيس السيسى قلادة تذكارية: "ربنا يخليك يا ريس"
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- ساطع النعمانى بعد تلقيه دعوة لحضور حفل قناة السويس: "الحمد لله إنى مصرى"
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مصر 365

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