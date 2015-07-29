هاني شاكر نقيباً للموسيقيين في مصر

حسمت معركة انتخابات الموسيقيين أمس صراعها الذي دار بين الثلاثي مصطفى كامل ومنير الوسيمي وهاني شاكر بفوز الأخير ليعتلي هاني منصب نقيب الموسيقيين لأول مرة في حياته الفنية علماً بأن كلاً من منافسيه سبق وجلس على مقعد النقيب لسنوات، لكن وبشكل خاص فقد شهدت النقابة في عهد مصطفى كامل عدّة تخبطات لهذا اجتاح الوسط الغنائي الفرحة العارمة أمس على أمل أن يصلح هاني ما تم إفساده خلال الأعوام القليلة الماضية.

أما بالنسبة لمجلس إدارة النقابة فقد فاز بالعضوية كل من المطربة نادية مصطفى والموسيقار رضا رجب وحسن فكري وعلاء زايد أحمد سلامة وخالد محمد بيومي ومنصور محمد جمال بيومي وأحمد رمضان وأحمد الصاوي ومحمد أبو اليزيد، والسعيد عمر الخولي ومحمد السيد الطنطاوي، وعوض بلال فهمي.